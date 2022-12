«Les loups s’adaptent et les moyens de protection deviennent inefficaces »

Communiqué du 2 décembre 2022 de la Fédération nationale ovine.

Alors qu’ils avaient disparu depuis 1937, les loups gris sont réapparus en novembre 1992 dans le parc national du Mercantour. C’était, il y a 30 ans ! Aujourd’hui, les loups sont de plus en plus nombreux sur le territoire. Selon l’Office Françcais de la Biodiversité (OFB), 921 loups peupleraient la France. Récemment, ils ont colonisé la Franche-Comté, la Normandie, l'Ile de France, la Charente-Maritime, le Béarn, le Limousin ou encore la Bourgogne. Là où, parfois, on ne l’avait pas aperçcu depuis plus d’un siècle. Les loups sont présents dans près de cinquante départements français.

La présence de cette espèce protégée bouleverse les activités socio-économiques, en premier lieu l’élevage. Si le retour du loup réjouit certains, elle pose à d’autres le défi de faire coexister leurs activités d’élevage avec les grands prédateurs...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 2 décembre 2022