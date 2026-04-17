Gigi ne sera pas chef du gour

Tribune du 17 avril 2026 de René Bergier

Rassurez-vous, je ne vais pas commenter les résultats des élections municipales des deux pattes ; les spécialistes en la matière vous ont certainement déjà abreuvés de leurs commentaires, oubliant un temps les bombes qui continuent de se croiser dans le ciel. Non, je vais seulement vous conter ma mésaventure dans cette course à la chefferie du gour du Batelier, une prétention que j’avais évoquée lors de notre dernière rencontre dans les pages de ce journal.

...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026