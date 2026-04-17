Et nos démocraties engendrèrent des "monstres" financiers

Tribune du 17 avril 2026 du collectif citoyen Passerelle

L’histoire de notre République, qui est une démocratie, est récente et fragile ; récente : le droit de vote des femmes, par exemple, a été seulement obtenu en 1944 ; fragile, car elle est incapables de réduire les inégalités avec, d’une part, une grande pauvreté qui touche entre 14 et 17 % de la population et, d’autre part, les ultrariches qui, du fait de leurs richesses, ont pris des pouvoirs économiques et politiques « monstrueux ».

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Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026