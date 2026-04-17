La démocratie au travail : un enjeu pour la citoyenneté et la santé

Tribune du 17 avril 2026 de Serge Jamgotchian

Le Manifeste pour une démocratie du travail (éditions La Dispute) est un ouvrage issu d’un collectif de chercheurs, de syndicalistes, d’intervenants en santé au travail réunis au sein des Ateliers travail & démocratie. À l’occasion de sa publication, notre association Ça m’travaille est à l’initiative de deux évènements, qui se dérouleront en présence de Thomas Coutrot, l’un des coauteurs.

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026