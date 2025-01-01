Ils sauvegardent le vieux Crest depuis soixante ans

La Société des amis du vieux Crest a contribué à préserver la partie médiévale de la ville.



Le clocher de la chapelle des Cordeliers, début XXe

Fonds Morel (Archives départementales de la Drôme)

Crest, sa Tour, sa chapelle des Cordeliers, ses rues anciennes… Tout ce patrimoine, dont les Crestois sont aujourd’hui si fiers et que les touristes apprécient tant, n’aurait peut-être pas été le même si une poignée d’amoureux d’histoire ne s’étaient pris de passion pour ces vieilles pierres.

L’histoire commence en 1965, à une époque où le tourisme patrimonial se limite à peu de choses, surtout dans les petites villes « provinciales » comme l’on disait alors. Caressant l’idée de créer un musée depuis longtemps déjà, le Crestois Charles Curtil Boyer et ses amis, Frédéric Thiers, Henri Sage ou Maurice Chalamel, décident de créer un comité pour préserver la mémoire de la ville...

Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025