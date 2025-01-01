Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Ils sauvegardent le vieux Crest depuis soixante ans

La Société des amis du vieux Crest a contribué à préserver la partie médiévale de la ville.

chapelle cordeliers Fonds Morel 2
Le clocher de la chapelle des Cordeliers, début XXe
Fonds Morel (Archives départementales de la Drôme)

Crest, sa Tour, sa chapelle des Cordeliers, ses rues anciennes… Tout ce patrimoine, dont les Crestois sont aujourd’hui si fiers et que les touristes apprécient tant, n’aurait peut-être pas été le même si une poignée d’amoureux d’histoire ne s’étaient pris de passion pour ces vieilles pierres.

L’histoire commence en 1965, à une époque où le tourisme patrimonial se limite à peu de choses, surtout dans les petites villes « provinciales » comme l’on disait alors. Caressant l’idée de créer un musée depuis longtemps déjà, le Crestois Charles Curtil Boyer et ses amis, Frédéric Thiers, Henri Sage ou Maurice Chalamel, décident de créer un comité pour préserver la mémoire de la ville...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU