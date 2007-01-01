Idées cadeaux pour les fêtes

Vous ne savez toujours pas quoi commander au Père Noël ? Nous vous proposons ci-dessous, une pleine page d'idées cadeaux : disques rock, variété, jazz, bandes dessinées, romans passionnants, polars… il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Une compilation de chroniques publiées dans le journal au cours de l'année 2025.

Voici notre sélection :

DISQUES

JEANNE CHERHAL

Jeanne

Après six ans d’absence, voici, sorti en avril dernier, le tout nouvel album de Jeanne Cherhal, avec Benjamin Biolay himself à la direction artistique ! Une variété haut de gamme, dans la pure tradition de ses aînés des années 70 et 80 (Véronique Sanson, Julien Clerc...). Tous les sujets de société y sont abordés sans tabous : les combats féministes, l’omerta autour des violences domestiques, la dépression ou la ménopause.

Lire la chronique et écouter un extrait

SUPERTRAMP

Live in Paris '79

La maison de disque Mercury a eu l’excellente idée de sortir cette année la version intégrale du concert mythique de Supertramp au Pavillon de Paris en 1979. La compilation idéale des meilleurs succès du groupe sur scène, avec des tubes comme Logical Song, Goodbye Stranger, Give A Little Bit, Dreamer...

Lire la chronique et écouter un extrait

THE BLACK KEYS

No Rain, no Flowers

Le duo mythique de blues-rock américain (guitare et batterie) débarque avec un album flambant neuf qui ratisse beaucoup plus large que l’audience habituelle du groupe, en teintant les nouvelles chansons de pop, de funk, de country et même d’un soupçon de disco. Un merveilleux coup de frais à écouter d’urgence.

Lire la chronique et écouter un extrait

MYRA

Après la pluie

Voilà une jeune chanteuse que vous connaissez peut-être déjà. Ancienne actrice de la série Plus belle la vie, elle sort en février 2025 un album produit à ses frais grâce à ses cachets d’actrice, à mi-chemin entre rap, bossa-nova et soul. Son titre phare, Des fleurs, illustre parfaitement cette fusion de genres avec des paroles attendrissantes sur un fond de chorale typiquement soul.

Lire la chronique et écouter un extrait

LIVRES

JEAN HENGLAND

Le temps d'après

Voici la suite tant attendue du célèbre roman Dans la forêt, de l’autrice américaine Jean Hengland. Alors que la civilisation s’écroule, deux adolescentes se retrouvent brutalement livrées à elles-mêmes au cœur d’une forêt profonde. À la fois fable écolo et thriller survivaliste, les deux romans sont évidemment à lire dans la foulée, comme une seule et même grande histoire, passionnante et bouleversante.

Lire la chronique

GWENDOLINE RAISSON

Jean-Amédée, impérateur

Dans un réjouissant petit album pour enfant (à partir de 7 ans), l’autrice Gwendoline Raisson et l’illustrateur Christian Henrich taillent en pièces le mythe du prince charmant. Les aventures d’un crapaud un peu rêveur, un peu inconséquent qui décide un beau jour d’abandonner sa patiente dulcinée crapaude pour courir les princesses et les impératrices, afin d’obtenir la grande vie qu’il pense soudain mériter. Vous vous en doutez : les plans de notre crapaud ne vont pas exactement se passer comme il l’espérait !

Lire la chronique

PHILIPPE MARGOTIN

Oasis, le groupe, les albums, la musique

Philippe Margotin, dans sa collection de pavés dédiés aux monuments du rock, se consacre cette fois à l’épopée mouvementée du groupe anglais Oasis. En près de trois cents pages richement illustrées, l’auteur retrace l’histoire des terribles frères Gallagher, de leurs débuts dans les clubs à l’aube des 90’s, jusqu’à leur statut actuel de méga rock-stars.

Lire la chronique

BENJAMIN BÉCHET

Le Clan, Vercors en noir et blanc

Le photographe et grand reporter Benjamin Béchet a passé quatre ans à capturer le milieu naturel du massif du Vercors et ceux qui l’habitent. Plus de soixante-dix clichés, tous en noir et blanc, composent ce très bel objet au design léché. Superbe !

Lire la chronique

EMILY ST. JOHN MANDEL

Station Eleven

Un beau récit de science-fiction dite post-apocalyptique, écrit en 2014, dans lequel un virus de type grippal contamine le monde et bouleverse totalement nos modes de vie. C’est peu dire qu’en le lisant aujourd’hui, après les années Covid, les bases de cette histoire font froid dans le dos. L’autrice s’attarde à réfléchir aux questions qui se poseraient si le monde humain s’arrêtait de fonctionner du jour au lendemain. Comment manger ou se soigner ? Comment contacter nos proches ? Un passionnant roman, qui incite à réfléchir au luxe dans lequel nous vivons.

Lire la chronique

GABRIELLE FILTEAU-CHIBA

Hexa

Dans la cité de Sainte-Foy, les habitants sont surveillés de près par les autorités et ont interdiction de franchir le mur qui entoure la ville. Un groupe de femmes a toutefois l’autorisation de travailler à l’extérieur. Leur mission : reboiser le territoire. Thalie, une jeune adolescente dont c’est la première sortie, va découvrir un autre monde, d’autres valeurs et se rapprochera enfin de sa mère. Un roman qui parle de sororité, d’attachement et de filiation.

Lire la chronique

BERNARD FORAY-ROUX

Barbe-Noire

Pour son nouvel ouvrage, et le dixième consacré à la piraterie, Bernard Foray-Roux a choisi de se pencher sur l’iconique Barbe-Noire. Une biographie romancée qui vous tiendra en haleine et montre le personnage sous un jour inédit, loin des clichés habituels sur les pirates.

Lire la chronique

STEPHEN MARKLEY

Le déluge

Que seriez-vous prêts à faire comme sacrifice pour sauver notre civilisation en péril face aux changements climatiques ? C’est la question centrale de ce passionnant pavé de politique-fiction. Sur plus de mille pages, voilà un roman dystopique vertigineux, affolant et malheureusement très réaliste autour de l’effondrement de notre société. Un roman choral passionnant !

Lire la chronique

PETER MAY

Loch noir

C’est le grand retour de Fin McLeod dans ce nouveau roman de Peter May, suite (et fin ?) de sa fameuse trilogie écossaise. L’auteur gagne le pari de nous embarquer à nouveau dans une intrigue policière haletante et bien menée. Pour Loch noir, l’écrivain a d’ailleurs reçu le Grand Prix de littérature policière étrangère 2025.

Lire la chronique

BANDES DESSINÉES

ARTHUR ET LUCAS HARARIE

Le cas David Zimmerman

Un photographe trentenaire se réveille le matin dans le corps de la femme avec qui il a couché la veille. Ce phénomène surnaturel devient le déclencheur d’une réflexion autour de l’identité. Une idée brillante à contre-courant de ce qu’on lit d’habitude. Un roman graphique inattendu de 360 pages, à la fois thriller et récit initiatique. Passionnant, complexe et émouvant. Public adulte.

Lire la chronique

UFABIEN RODHAIN ET ALICIA GRANDEY

La Vallée du vivant

Une trentenaire éco-anxieuse cherche du sens à ce qu’elle fait. À la suite du décès de son père, elle va mener une enquête qui la conduira dans la vallée de la Drôme. Elle y découvira un art de vivre et un monde alternatif qu’elle ne soupçonnait pas et qui va changer sa vie. Une belle histoire qui se passe dans notre coin de paradis !

Lire la chronique

INIO ASANO

Bonne nuit PunPun

Un formidable manga écrit et dessiné par l’auteur japonais Inio Asano. Paru entre 2007 et 2013, avec un total de treize tomes, il met en scène PunPun, un enfant de CM1 silencieux et tourmenté, à la vie plutôt banale en apparence. Un récit parsemé des monologues existentiels du garçon en plein questionnement et en pleine croissance. Pour un public adulte.

Lire la chronique

OUVRAGE COLLECTIF

Sur la piste de Blueberry

À l’occasion des 60 ans de Blueberry (parution du premier album, Fort Navajo), série western culte créée par Jean-Michel Charlier et Jean Giraud, de grands auteurs de bande dessinée rendent hommage au personnage de Mike Steve Blueberry. Nous n’avons pas eu le temps de chroniquer ce superbe ouvrage de 128 pages, paru il y a quelques semaines à peine, et pourtant c’est un must !



Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025