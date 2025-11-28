Birgit Kirkamm, artisane d’art au service du feutre

L’atelier du feutre fête ses vingt ans les 28 et 29 novembre à Crest.

2025 est une année importante symboliquement pour Birgit Kirkamm : elle a cinquante ans et est feutrière professionnelle depuis vingt ans. C’est l’occasion de faire le point et de regarder le chemin parcouru.

Birgit me reçoit dans son atelier au-dessus de la Grainerie, rue Gal Berlier. « Si ça ne t’embête pas, je vais continuer à travailler, car avec le froid, les commandes de semelles arrivent et je dois m’en occuper rapidement » me dit-elle en étalant de belles nappes de laine feutrée colorée. Ainsi, au cours de l’heure et demie que durera notre entretien, je verrai l’étoffe en construction : les quatre nappes de laine arrosées d’eau savonneuse étalées sur une natte de raphia, le tapis ainsi formé enroulé sur un tube de PVC puis « roulé » énergiquement d’avant en arrière. C’est la méthode mongole : « Le rouleau de feutre était traîné dans la steppe par un cheval ou un chameau... », précise la feutrière.

Revenons un peu en arrière...

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025