Les Indes galantes

Jeudi 11 décembre à 20h30 à l’Éden

Après Les Reines de Purcell en 2021 et Les Captifs, un songe de Lully en 2023, le Choeur Odyssée nous invite au voyage avec une version courte des Indes galantes, ce chef-d’oeuvre de l’opéra-ballet et du baroque français.

L’objectif est clairement annoncé par le directeur musical Philippe Simon...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025

