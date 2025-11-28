Participez aux animations du Téléthon 2025 à Crest !

Du 2 au 6 décembre, associations et bénévoles ont concoté un beau programme.

Comme chaque année, plusieurs associations se mobilisent pour le Téléthon et contribuent au financement de la recherche pour lutter contre les maladies génétiques. Les points d’animations habituels seront installés dans la ville de Crest, avec des ventes de pensées, de brioches, de pots d’ail noir, de sachets de noix de cajou et de billets de tombola au profit du Téléthon.

Plusieurs rendez-vous sont à noter dans vos agendas :

• Mardi 2 décembre dès 14 h au foyer-restaurant Louise Vallon.

• Jeudi 4 décembre : accueil salle Coloriage, après le repas festif.

• Vendredi 5 décembre, de 9 h à 12 h : supermarché Auchan, espace Mistral (crèmerie).

• Samedi 6 décembre - de 9 h à 12 h : présence sur le marché, rue de la République, devant la mairie et, à 14 h, à la bourse aux jouets au CCAS. - À partir de 20 heures : un repas sera servi salle Coloriage, au tarif de 20 euros.

Animé par la projection d’un documentaire sur un jeune myopathe, et suivi du spectacle de Star Danc’Sing, il s’achèvera par le tirage de la tombola, dotée de nombreux lots.

Inscriptions au 06 70 20 44 74 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

La Pastorale sera présentée le 6 décembre également, à 16 h et à 20 h 30, et le 7 décembre, à 15 h, au petit gymnase Dumont. Dons et vente de brioches seront aussi réalisés à cette occasion.



À noter : l’accès à la salle Coloriage le 6 décembre au soir se fera par l’avenue Jean-Rabot depuis le rond-point de la gendarmerie (parade des tracteurs).

Gisèle Cellier

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025