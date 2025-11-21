Suivez les galets rouges !

Désirs des arts, les 6 et 7 décembre : 26 artistes et artisans d’art exposent à Saoû.



L’équipe de Désirs des arts

Décidément, il se passe toujours quelque chose à Saoû et la Foire aux fruits d’hiver vient à peine de fermer ses portes que c’est, déjà, le circuit de Désirs des arts qui s’installe au cœur du village !

Pendant ce week-end on suivra les beaux galets rouges plantés au bout d’une tige qui marquent les douze emplacements où les artisan·es du village et leurs invité·es vous attendront de 10 heures à 19 heures.

Saoû a la chance d’avoir toujours su attirer des artistes et des artisans d’art de haute qualité qui, de plus et contrairement à d’autres lieux bien connus, sont là toute l’année ne laissant pas les rues désertes et les volets clos en hiver...

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025