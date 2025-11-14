Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Le Dîner de cons, côté coulisses

La préparation du spectacle des 21 et 22 novembre à la salle des fêtes d’Aouste est en cours.

Lundi 3 novembre, 19 heures sonnent à l’église d’Aouste-sur-Sye. Dans la salle des fêtes, Sylviane, Adrien et Romuald de la troupe les Z’anonymes s’affairent. Cela coupe, cela colle dans une joyeuse ambiance. Ils préparent l’affichage de leurs dernières représentations du Dîner de cons. Les 21 et 22 novembre prochain, ils bouclent, dans le village, la tournée commencée en octobre 2024. Douze représentations pour cette reprise, déjà jouée, par la même troupe, il y a vingt ans...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU