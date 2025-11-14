Le Dîner de cons, côté coulisses

La préparation du spectacle des 21 et 22 novembre à la salle des fêtes d’Aouste est en cours.

Lundi 3 novembre, 19 heures sonnent à l’église d’Aouste-sur-Sye. Dans la salle des fêtes, Sylviane, Adrien et Romuald de la troupe les Z’anonymes s’affairent. Cela coupe, cela colle dans une joyeuse ambiance. Ils préparent l’affichage de leurs dernières représentations du Dîner de cons. Les 21 et 22 novembre prochain, ils bouclent, dans le village, la tournée commencée en octobre 2024. Douze représentations pour cette reprise, déjà jouée, par la même troupe, il y a vingt ans...

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025