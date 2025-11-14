Du 15 novembre au 23 décembre à l’Espace liberté.

Dix ans après le lancement par Hélène Henckens et Laurence Loyal de Au jour le jour, c’est en 2025 qu’on fêtera la sixième édition de la Biennale d’art contemporain à l’Espace Liberté.

33 artistes ont planché pendant un an sur la création spécifique d’un travail qui correspond à des normes imposées : petits cadres de 20x20 cm et douze dates du calendrier distribuées par les référents qui soutiennent la manifestation, choisissent et pilotent les artistes...

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025