La Foire aux fruits d’hiver se prépare !

Elle fait partie des rendez-vous incontournables d’avant les fêtes de Noël et du Jour de l’An et de plus en plus nombreux sont celles et ceux qui cochent la journée sur leurs agendas. Alors notez : la Foire aux fruits d’hiver aura lieu à Saoû le dimanche 16 novembre !

Soixante bénévoles (dont certains sont déjà au travail depuis des mois) vous attendront — en compagnie des 150 exposants triés sur le volet — dès 8h30, car les fidèles savent que c’est la meilleure heure pour faire de bonnes affaires et pour se garer...

Article publié dans Le Crestois du 7 novembre 2025