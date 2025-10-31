« Devenir acteur, c’était plutôt un rêve que je n’osais pas m’avouer »

Charles Peccia-Galletto est comédien. Il est aussi en situation de handicap. Plusieurs adultes accompagnés par l’Apajh, également en situation de handicap, ont pu lui poser quelques questions, avec l’aide (modeste) du Crestois.

Ils et elles s’appellent Clément, Aurélie, Leïla, Antoine, Sébastien, Sarah, Vilhelmin, Benjamin… Tous en situation de handicap, ils fréquentent l’Établissement et service d’accompagnement par le travail (Esat) du Val de Drôme à Crest, différents foyers de jour, d’appartements ou d’hébergements de Crest et Valence, ou encore le Service départemental d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). Autant de structures chapeautées par l’Apajh de la Drôme, l’Association pour adultes et jeunes handicapés, qui a eu l’idée d’emmener tous ces adultes voir le film Mon Inséparable* au cinéma le Navire de Valence, le jeudi 9 octobre.

Réalisé par Anne-Sophie Bailly, sorti en 2024, il raconte l’histoire de Mona (Laure Calamy) et de Joël (Charles Peccia-Galletto), son fils en situation de handicap qui va vivre une histoire d’amour avec Océane, une de ses collègues de l’Esat, dans lequel ils travaillent tous les deux. Un film poignant qui aborde la question du handicap sous son jour le plus réel.

Le lendemain était organisée à l’Esat du Val de Drôme une grande interview de l’acteur, Charles Peccia-Galletto, atteint du syndrome cérébelleux, malformation qui touche le cervelet et provoque des troubles de la vue, de l’équilibre et de la motricité fine. Sollicité par l’Apajh, Le Crestois a accompagné ces journalistes d’un jour pour préparer la venue du comédien parisien de trente ans et les questions spontanées qu’ils souhaitaient lui poser. Un très bel exercice qui peut offrir à ces adultes des perspectives nouvelles. Voici donc cette interview retranscrite par écrit...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025

* Disponible en DVD ou sur les plates-formes de VOD.