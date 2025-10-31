Écologie de droite, écologie de gauche, quelles différences ?

Le Laboratoire de la transition organise un débat le 7 novembre à Livron, avec Hervé Mariton et Olivier De Schutter. Le Crestois y est associé.

Si seulement, « pour une fois (?) », un débat apaisé sur un sujet plutôt « chaud » pouvait éclairer citoyennes et citoyens ! Il n’est ni question de retour à la bougie ni de climatoscepticisme ou de négationisme. En cette période de brouillage et de fake news, le Laboratoire de la transition a sollicité deux personnalités pour parler d’écologie, voire en débattre, de façon constructive. Car nous sommes nombreux à être (très) préoccupés par les questions climatiques et environnementales sans avoir tous la même sensibilité politique. Et l’actualité est là pour nous convaincre de rechercher ce qui est partagé, ce qui fait accord,

Hervé Mariton, ancien maire de Crest, ancien député et ancien ministre échangera avec Olivier De Schutter, professeur de droit international à l’université catholique de Louvain et rapporteur spécial à l’ONU pour le droit à l’alimentation.

Ces échanges seront animés par Pauline De Deus, journaliste à RCF Drôme. Le Crestois est également associé à l’évènement et interrogera les deux invités sur des problématiques plus locales. Ce débat qui s’adresse aux jeunes et aux moins jeunes s’appuiera sur des comparaisons concrètes tout en nous interrogeant sur les consensus possibles.

Rendez-vous au Centre social Martin Luther King, 8 rue de Couthiol à Livron-sur-Drôme, le vendredi 7 novembre à 18h30. Entrée gratuite.

Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025