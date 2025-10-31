Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

La nuit prend vie au Centre d’art

L’exposition « Nuit » est à découvrir jusqu’au 14 décembre, au Centre d’art de Crest.

expo nuit animaux
Les animaux noctambules empaillés fascinent les visiteurs venus découvrir l’exposition Nuit.

Depuis le 22 octobre, le Centre d’art de Crest vous embarque dans un voyage au bout de la nuit.

Conçue et présentée par le muséum d’histoire naturelle de Paris, il y a dix ans, l’exposition a été réadaptée aux trois salles des locaux municipaux pour faire découvrir les mystères de la nuit.

Ce parcours vous propose d’abord de revoir les bases de l’astronomie avec des détails sur les étoiles, leurs constellations, ou encore les cycles de la lune... L’exposition explore ensuite la vie des noctambules...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025

