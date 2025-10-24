Didier Hamey : entre Forêt et Sillon

Une exposition à découvrir entre Saoû et Dieulefit.

Comme dans les aéroports, ceci est un dernier appel ! En effet, il ne vous reste qu’un week-end (celui des 25 et 26 octobre) à Dieulefit et dix jours à Saoû (jusqu’au 2 novembre) pour découvrir l’œuvre du peintre-graveur-sculpteur Didier Hamey.

La maison de site l’Auberge des Dauphins, au cœur de la forêt de Saoû, propose une extraordinaire exposition nommée Être(s) Forêt jusqu’au 2 novembre. L’artiste, installé à Saoû depuis quelques années, vous invite à découvrir deux univers qui conversent et convergent.

Le premier vient de ses promenades, le nez au sol, sur les plages ou dans les bois, à la rencontre de morceaux de bois, de plumes, d’os, de carapaces ou de coquillages...

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025