Des livres en bois artistement créés

Une exposition à découvrir les 25 et 26 octobre à Crest, à la galerie Espace liberté, dans le cadre du week-end de la petite édition et du livre d’artiste.

Le projet est né à l’Atelier 8, à Eurre, sous l’impulsion de Jacques Mourier et Isabelle Micaleff, des éditions Éd. (en cours). Cette dernière avait dans ses cartons en arrivant dans la Drôme des couvertures de livres anciennes, magnifiques, mais vides. Entre elle et Jacques Mourier, bricoleur amoureux des mots, les idées fusent et naissent les premiers livres-objets poétiques...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025

À lire également : Le week-end de la petite édition et du livre d’artiste