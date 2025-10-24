La Mort qui tue, le retour !

La célèbre fête iconoclaste de l’au-delà se tiendra samedi 1er novembre à la Gare à coulisse.

C’est le grand retour de la mythique soirée La Mort qui tue, à la Gare à coulisses ! Alors tremblez, humbles mortels, et préparez-vous... Cette année, elle sera percutante et endiablée, pour ne pas dire tambourinesque.

On assistera à la dernière représentation du légendaire spectacle Les Tambours de la Muerte de la cie Transe Express...

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025