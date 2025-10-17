La pastorale du sociologue

Sa vie durant, à Rimon-et-Savel, Jean-Pierre Grossein est passé de la sociologie à l’élevage.

Les étudiantes et les étudiants en sociologie imaginent-ils un seul instant, en feuilletant les pages des ouvrages de Max Weber, que c’est en grande partie depuis un petit village de la vallée de la Roanne, à Rimon-et-Savel plus précisément, que le sociologue allemand est devenu, de ce côté-ci du Rhin, un auteur « classique » de sa discipline ? L’œuvre d’une vie, pour Jean-Pierre Grossein, éminent germaniste et sociologue spécialisé dans l’œuvre de Weber, qui sera fort justement récompensé au mois de novembre prochain, puisqu’il se verra remettre le prix de la section Morale et sociologie de l’Académie des sciences morales et politiques, à l’Institut de France, à Paris, pour son ouvrage Max Weber et l’intelligence du social. Prolégomènes (Paris, Gallimard, 2024).

« C’est le seul livre que j’ai écrit ! » sourit modestement Jean-Pierre Grossein, dans sa demeure sise à deux pas de la Roanne, au pied du hameau de Savel… Mais c’est oublier que l’humble germaniste a aussi traduit nombre d’ouvrages du sociologue allemand, dont l’œuvre immense s’étend sur toute une série de domaines...

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025