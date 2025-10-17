Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Ze Fiestival met l’accent sur le rap

Deux soirées concert à ne pas manquer, les vendredi 24 et samedi 25 octobre à Marsanne.

Sinper
Le groupe SNIPER

Fidèle à son engagement de produire des concerts pour tous les publics, l’association Zamm a choisi pour sa 14è édition de mettre l’accent sur le style Rap. Avec une proposition de six groupes dont deux têtes d’affiche nationales et un tarif très contenu, tout est en place pour deux soirées hautes en couleurs  !

Voici le programme...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU