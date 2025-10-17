Ze Fiestival met l’accent sur le rap

Deux soirées concert à ne pas manquer, les vendredi 24 et samedi 25 octobre à Marsanne.



Le groupe SNIPER

Fidèle à son engagement de produire des concerts pour tous les publics, l’association Zamm a choisi pour sa 14è édition de mettre l’accent sur le style Rap. Avec une proposition de six groupes dont deux têtes d’affiche nationales et un tarif très contenu, tout est en place pour deux soirées hautes en couleurs !

Voici le programme...

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025