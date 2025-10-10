Le "geste artisanal" dans huit entreprises drômoises

Les 17 et 18 octobre, la biennale Sillon vous propose un parcours d’art contemporain.

Dans le cadre de la Biennale multiculturelle Sillon, les visiteurs se voient proposer un parcours d’art contemporain dans (et autour) de Dieulefit rassemblant 160 artistes sur 30 lieux d’exposition. Ils peuvent aussi assister à des conférences (dont celle de Guillaume Bardet à l’église Saint-Roch de Dieulefit le 12 octobre à 15h), des rencontres, des concerts et des visites tout au long des trois week-ends des 11 et 12, 18 et 19, 25 et 26 octobre.



Le Muséo’bulles à la cave Jaillance

Cette année, les organisateurs innovent en proposant un circuit sur l’esthétique du geste artisanal dans huit entreprises emblématiques de la Drôme : les Ravioles de la Mère Maury à Romans, le Chocolat Valrhona à Tain, la Cave de Jaillance à Die, la Brasserie de la Pleine Lune à Chabeuil, l’Huilerie Richard à Montoison, le Nougat Arnaud Soubeyran à Montélimar, le Picodon Cavet à Dieulefit et la Scourtinerie de Nyons...

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025