Veillée corse au temple de Crest

Rendez-vous le dimanche 19 octobre à 17 h.

Fortement attaché à la Corse, Robert Curtet vous propose de vous raconter celle qu’il connaît par ses origines maternelles. S’il peut confirmer certains clichés, il tient surtout à partager les traditions méconnues des continentaux qui donnent à cette île magnifique un caractère si particulier.

Ses récits seront ponctués de quelques chants traditionnels qu’il accompagne avec la cetera, la cithare corse. Chacun pourra aussi parler de la Corse qu’il connaît. Les sujets brûlants seront abordés autant que l’humour corse, la religion ou la recette familiale du brocciu. Venez rencontrer et partager la Corse !

Robert Curtet est un musicien polyinstrumentiste qui a pratiqué de nombreux styles (classique, baroque, rock, jazz, médiéval, acousmatique, etc). Professeur d’éducation musicale, il s’est spécialisé dans la pose de voix et le chant par le biais de la psychophonie. Un concert organisé par l’association des Amis de l’orgue du temple de Crest le dimanche 19 octobre à 17h.

L’Amotec

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025