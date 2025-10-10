Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Petit(s) présent(s) pour grand futur

Spectacle, le 14 octobre à Montoison et le 15 à Grâne.

lls sont quatre : Dan, Linda, Max et Nad. Deux hommes, deux femmes, choisis par le « Bureau International des Bouteilles à la Mer Interstellaires » (le BI des BMI) pour leur spécialité scientifique, organisationnelle, pataphysique, littéraire et ondulatoire.

Leur mission : collecter de nouveaux éléments pour la mise à jour du Golden Record, ce disque envoyé dans l’espace par la NASA en 1977… et mystérieusement retombé récemment à Trifouillis-les-Olivettes, chez Paulette...

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025

