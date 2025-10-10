King Krab en concert au Gasoline Palace

Vendredi 17 octobre, à 21 heures, ça va sonner funky à Saoû !

Ce serait une grossière erreur de sous-estimer King Krab, tant le combo soul, funk & pop phocéen créé par les frangins Lucas et Adam Derrez, a marqué son époque. Milléniaux aux références de boomers et à l’humour génération Z, les deux frères écrivent, composent, interprètent sans oublier de nous faire groover.

Point d’orgue de ce parcours déjà brillant, un album signature impeccable, All In, paru en 2016, qui portera la formation vers des sommets : tournée en Chine, première partie de Kimberose à l’Olympia, mais aussi des collaborations prestigieuses comme Flavia Coelho ou Jimmy Sax. Ce premier opus marque aussi un tournant considérable pour le duo qui réussit le tour de force de fédérer une communauté nationale et internationale autour de leur vision de la musique. All In c’est plusieurs millions d’écoutes en streaming et la formule groove, influencée entre autres par Louis Cole, Vulpeck, Thundercat ou Benny Sings, continue de rassembler.

La recette secrète ? Une musique humble, sensible qui étonne dans sa finesse en se payant le luxe de nous faire sourire tout en nous déhanchant.

Mais alors comment imaginer la suite ? En piochant dans ce que la nostalgie a de meilleur ! Le crépitement des disques vinyles dans le salon familial des deux frères, la transmission de la musique dans le même cercle, les délicieuses références popculture des années 80/90. C’est un utopique âge d’or que l’on peut réinventer à souhait et on y plonge avec plaisir. C’est enfin un travail méticuleux, patient, plein d’âme, entouré de musiciens d’exception.

Huit années après All In, le fer de lance de la scène soul marseillaise revient enfin avec un nouvel album. Voici Tomorrow can wait. Nous retrouvons là 10 titres qui veulent nous faire du bien ; une pop ronde, proche de la new wave associée à une ambiance rétro-funk et relevée par des choeurs énergiques.

Ce deuxième album apporte son plein de groove, forcément, de quoi animer volontiers corps et esprit. Et si, pour les plus jeunes d’entre nous, cet album sonnera plutôt actuel, les autres se plairont à plonger dans une époque où la Game Boy régnait en maître du cool.

Au bar Le Gasoline Palace, à Saoû, le 17 octobre.

Entrée à prix libre et super inconscient.

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025