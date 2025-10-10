Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Petits et grands canards se retrouvent à Beaufort

Une pièce de théâtre et un échange à bâtons rompus. La médiathèque départementale du Val de Drôme et la bibliothèque de Beaufort organisent, les samedi 11 et dimanche 12 octobre à la salle des fêtes de Beaufort-sur-Gervanne, un week-end sur le thème de l’information.

Samedi à 18 heures, c’est la pièce Les petits canards, jouée par la compagnie la Grenade, qui proposera un « théâtre d’actualités » construit à partir des véritables journaux télévisés de France 2, France 3 Région et Arte, diffusés quelques jours avant la représentation… Compte tenu de l’actualité du moment, nul doute que la pièce aura du chien (de chasse au canard) !

Le dimanche à 10h30, c’est votre hebdomadaire favori qui est invité à la salle d’animation pour parler du métier de journaliste, de ses pratiques, de ses règles déontologiques, des fausses nouvelles… Vous pourrez échanger avec Jacques Mouriquand, figure du journalisme drômois et ancien rédacteur en chef du Crestois, et Martin Chouraqui, actuel rédacteur en chef de l’hebdomadaire. La discussion sera animée par Guy Bajard.

Nous espérons vous retrouver nombreux à la salle des fêtes !

La rédaction

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025

