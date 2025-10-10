Supertramp - Live in Paris '79

On se souvient tous de Supertramp, célèbre groupe anglais de rock progressif des années 70-80, auteur de tubes interplanétaires comme Logical Song ou Goodbye Stranger.

En 1979, Supertramp est au sommet de sa gloire avec l’album Breakfast in America (20 millions d’albums vendus). Il reste à ce jour le quatrième album le plus vendu en France. Une série de quatre concerts, donnés au Pavillon de Paris fin 1979 seront immortalisés sur le double album live, Paris, sorti l’année suivante.

En février dernier, la maison de disque Mercury a eu la bonne idée de sortir une nouvelle version de ce concert. La différence avec la précédente ? Loin d’être une simple réédition de l’album Paris, il s’agit cette fois de la version intégrale du concert de l’époque, avec sept titres supplémentaires qui avaient été enlevés de la première mouture par manque de place. C’est ainsi que des chansons aussi emblématiques que Goodbye Stranger, Give a little bit ou Another man’s women reprennent leur place méritée dans la set-list. De double album, cette nouvelle mouture passe ainsi à triple, pour une durée totale rallongée de plus d’une demi-heure !

Avec une qualité de son parfaite, ce Live in Paris ‘79 constitue donc la compilation idéale des meilleurs années du groupe, témoin de sa vitalité et de son talent sur scène, avec des chansons cultes comme School, Logical Song, Take the long way home ou Crime of the century.

L’achat est évidemment à privilégier en vinyle : trois galettes, dans un superbe packaging, truffé de photos et accompagné d’un long texte pour tout connaître des coulisses de ce concert mythique.

Philippe Multeau

R.I.P. RICK DAVIS 2025, année sombre pour Supertramp : le 6 septembre dernier, Rick Davis, chanteur, pianiste et cofondateur du groupe, est décédé à l’âge de 81 ans. Même si la majeure partie des succès pop du groupe ont été interprétés par son comparse Roger Hodgson, les vrais fans vous le diront : Rick Davis était la véritable âme de Supertramp. Avec sa voix rocailleuse et ses influences rock, blues et jazz, il apportait au groupe ses fondations rythmiques, son assise et sa légitimité à faire partie du cercle restreint des grand groupes de rock progressif des années 70 et 80.

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025