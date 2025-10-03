De l’Oural à la Roche-sur-Grâne, portrait d’une artiste sensible

Installée dans la vallée de la Drôme depuis un an, la peintre d’origine russe, Dariana, se livre sur son parcours. Elle expose les 11 et 12 octobre à Upie.

Le Crestois a croisé Dariana pour la première fois, au printemps dernier à Allex, au marché des peintres Allex’art, où elle a remporté le premier prix. Un rendez-vous est alors pris pour faire plus ample connaissance et quelques semaines plus tard, elle nous reçoit dans son appartement, perché dans le village de la Roche-sur-Grâne, en pleine clarté, vue illimitée vers le sud et la lumière drômoise.

Nous nous attendions à découvrir un atelier encombré d’œuvres achevées ou en gestation, de tubes de couleur, de brosses et pinceaux, de palettes et bidons, mais non, tout est en ordre et peu de tableaux ornent les murs. Dariana nous explique traverser une période de questionnement, de remise en cause, se penchant avec une certaine douleur sur sa vie, à la recherche d’une autre façon d’exprimer ses émotions, à travers son art.

Elle est née en 1982 en Union soviétique, plus précisément à Sverdlovsk, rebaptisée Iekaterinbourg après la disparition de l’URSS...

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025