Sillon, « un grand parcours d’art ouvert à toutes et à tous »

La biennale d’art contemporain revient pendant trois week-ends d’octobre, à Dieulefit.

Le Crestois : Bastien Joussaume, vous êtes le président-fondateur, mais aussi le directeur artistique de la biennale d’art contemporain Sillon. En quoi consiste cette manifestation dont c’est la quatrième édition ?

Bastien Joussaume : Sillon, c’est avant tout un grand parcours d’art ouvert à toutes et tous. Pendant trois week-ends, nous invitons le public à découvrir des expositions installées dans une trentaine de lieux atypiques : châteaux, ateliers, espaces naturels, piscine ou encore lieux du patrimoine de Dieulefit. La qualité de la programmation est au cœur de notre projet : nous réunissons des artistes de renommée internationale, tout en mettant en valeur les talents locaux. Sillon, c’est surtout une biennale accessible ou l’on passe un moment agréable et intéressant, que ce soit une balade en famille ou les professionnels et amateurs d’art...

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025