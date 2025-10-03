Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Tout savoir sur la Semaine Bleue

Théâtre, spectacles, animations... dans la vallée, du 6 au 12 octobre, une programmation riche dédiée aux aîné·es.

La Semaine Bleue aura cette année comme thème : Vieillir, une force à partager. Au programme, sept jours animés d’événements du 6 au 12 octobre, partout en Drôme : ateliers intergénérationnels, sorties culturelles, conférences, repas partagés, actions de prévention... Chacune de ces journées sera l’occasion d’informer et de sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des personnes âgées à la vie économique, sociale et culturelle et de mettre en lumière les projets et actions portés par les associations locales.

Voici le programme dans notre vallée, des animations gratuites et ouvertes à tous...

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025

