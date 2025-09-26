Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

La passion des femmes et du vin en partage

La 3e édition du Salon des vigneronnes, le 4 octobre à Piégros-la-Clastre.

C’est l’histoire d’une passion commune qui devient un rendez-vous prisé, et de quatre copines plutôt douées pour organiser ensemble ce qui les anime. En 2023 a eu lieu la première édition du Salon des vigneronnes, mis sur pied par quatre jeunes femmes (Constance, Léa, Violaine, et encore Constance !), et dont le succès ne s’est pas démenti depuis.

Léa raconte...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU