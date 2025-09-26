La passion des femmes et du vin en partage

La 3e édition du Salon des vigneronnes, le 4 octobre à Piégros-la-Clastre.

C’est l’histoire d’une passion commune qui devient un rendez-vous prisé, et de quatre copines plutôt douées pour organiser ensemble ce qui les anime. En 2023 a eu lieu la première édition du Salon des vigneronnes, mis sur pied par quatre jeunes femmes (Constance, Léa, Violaine, et encore Constance !), et dont le succès ne s’est pas démenti depuis.

Léa raconte...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025