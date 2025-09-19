Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Bienvenue dans le monde de Jonathan Audin !

Un essai de quelques lignes sur de nouvelles donnes artistiques...

Entrons. Dans la première pièce, qui sert d’accueil à la galerie Espace Liberté, nous sommes face à des dessins et des petites scènes, en fil de fer tortillé, posées sur de petites plateformes suspendues. À travers cette atmosphère noire et blanche et une palette technique maîtrisée, entre surréalisme, abstraction et délires plus personnels, nous voyons un artiste aux multiples possibilités. Mais où veut-il nous emmener ? La réponse est quelques pas plus loin, dans la grande salle blanche remplie, là, sous nos yeux, d’un monde aux couleurs vibrantes et surprenantes mais jamais agressives.

Au fond et dans les alcôves, sous une lumière noire, des tableaux et des sculptures fluo donnent encore une autre dimension au chemin qui nous attend...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 19 septembre 2025

