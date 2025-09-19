Prêts pour la Saint-Ferréol ?

C’est la fête à Crest, du 19 au 22 septembre.

La ville de Crest va célébrer son saint-patron ! Spectacles, animations, rendez-vous gourmands... Quatre jours de divertissement pour tous à travers la ville ! Une fête organisée chaque année par le Comité des Fêtes, avec le soutien de la municipalité et des associations locales.

Le coup d’envoi des festivités sera donné le vendredi 19 septembre au soir avec un feu d’artifice, avant la grande foire du samedi. Elles se finiront lundi 22 septembre avec le grand concours de boule lyonnaise...

Article publié dans Le Crestois du 19 septembre 2025