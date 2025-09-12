L’Odyssée de Pierre-Louis Sestier entre Crest et l’Ukraine

L’écrivain crestois s’est lancé dans une saga monumentale, entre fiction et réalité.

Pouvait-il imaginer, il y a 6 ans de cela, qu’il s’embarquerait dans une telle épopée ? L’écrivain crestois Pierre-Louis Sestier s’attelle en effet, depuis 2019, à la rédaction d’une véritable saga, La fille d’Ulysse et d’Odessa, dont il vient d’achever le cinquième tome. Une chronique romanesque qui raconte l’histoire de Laryssa et de Thomas, entre Odessa, sur les rives de la mer Noire, en Ukraine, et la vallée de la Drôme. Un récit où la fiction est rattrapée par le réel, à moins que ce ne soit l’inverse…

Car en 2019, Pierre-Louis Sestier formulait le « simple » vœu de raconter, dans un roman, de façon vivante, l’histoire complexe de l’Ukraine et ses liens avec la Russie voisine. À l’époque, la Fédération de Russie a déjà envahi la Crimée mais ne s’est pas encore lancée dans la guerre qui fait encore rage aujourd’hui. Pierre-Louis Sestier erre alors dans les méandres d’Internet, à la recherche d’histoires réelles qui lui permettent de raconter l’histoire complexe de la nation ukrainienne...

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025