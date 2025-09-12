Itinérance en Haut-Roubion

Le festival Fulgurance, du 16 au 20 septembre.

Proposé par la Communauté de communes du Val de drôme et la Gare à coulisses, le festival se propose de partir à la rencontre des habitants du Haut-Roubion. Cinq jours d’itinérance avec l’Imperial Kikiristan et les compagnies Azurkam et Marcel et ses drôles de femmes, à la rencontre des personnes qui habitent et font vivre le territoire...

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025