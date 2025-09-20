Handsome Jack : boogie, soul & rock’n roll !

À Saoû, au Gasoline palace, samedi 20 septembre à partir de 21 heures.

Deux ans après leur premier passage sur la scène du Gasoline Palace, ils reviennent ! Originaire de Lockport (New York), Handsome Jack joue une fusion puissante et émotionnelle de boogie soul rock’n roll qui a gagné l’admiration d’autres voyageurs du rock tels que Chris Robinson (CRB, Black Crowes), Zachary Gabbard (Buffalo Killers) et Ben McLeod de All Them Witches, qui a produit son nouveau disque.

Sur le dernier album, Everything’s Gonna Be Alright, le trio approfondit ses influences soul, ramenant brillamment à la vie les sons classiques de Chicago, Memphis et Muscle Shoals, le tout réuni en un seul disque intemporel de musique rock américaine pour une nouvelle génération.

Handsome Jack est Jamison Passuite (guitare/chant), Joey Verdonselli (basse/chant) et Bennie Hayes (batterie/chant). Ils ont partagé la scène avec The Rival Sons, Monster Truck, The Sheepdogs, Blue Cheer, Gov’t Mule, J. Geils, The Hold Steady et Robert Randolph pour n’en nommer que quelques-uns.

Ça va sonner Rock au Gasoline Palace le samedi 20 septembre 2025. Petite restauration possible sur place (pizzas).

Samedi 20 septembre à partir de 21 heures.

Tarifs : 8 euros et 5 euros pour les moins de 20 ans.

Réservation en ligne sur le site gasolinepalace.fr ou sur place en fonction des places disponibles.

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025