Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

« Nous avons un programme riche cette année »

Entretien avec Philippe Gasparini, président de l’Université Populaire du Val de Drôme (UPVD).

Quelles sont les nouveautés cette année ?

La principale nouveauté, c’est le pass pour les vendredis de l’UPVD. C’est une série de conférences qui se tiennent dans la grande salle du lycée Armorin le vendredi à 20 heures. Cette année, il y en aura onze. La particularité de ce cycle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de réserver comme pour les autres activités de l’UPVD, à condition d’être à l’heure bien-sûr...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025

