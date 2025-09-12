« Nous avons un programme riche cette année »

Entretien avec Philippe Gasparini, président de l’Université Populaire du Val de Drôme (UPVD).

Quelles sont les nouveautés cette année ?

La principale nouveauté, c’est le pass pour les vendredis de l’UPVD. C’est une série de conférences qui se tiennent dans la grande salle du lycée Armorin le vendredi à 20 heures. Cette année, il y en aura onze. La particularité de ce cycle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de réserver comme pour les autres activités de l’UPVD, à condition d’être à l’heure bien-sûr...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025