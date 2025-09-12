VERB, "Symbiose" au Labo

Concert Lune pleine de Jazz, mercredi 17 septembre au Labo à Crest.

VERB est un groupe de jazz issu d'un coup de foudre entre trois musiciens lors d'une jam. Ils partagent un moment unique, et décident de se revoir régulièrement. Les répétitions se multiplient, et, à l'issue d'une résidence, le répertoire, fait entièrement de composition, est monté.

Le trio s'est inspiré des plus grands, du trio d'Oscar Peterson à Keith Jarrett en passant par Bill Evans ou Chick Corea. Le parcours de chacun donne un grand métissage qu'on pourrait qualifier de world jazz avec l'influence du be-bop, de l'afrojazz, du jazz modal, et du free jazz.

Avec Noam Duboille (piano), Charles Thullier (contrebasse), Garcia Etota Ottou (batterie).

Mercredi 17 septembre à 20h30

LE LABO, 5 rue Gustave Eiffel / 26400 Crest

Entrée 15 €. Réservation par texto au 06 88 30 52 36 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Pizzas à partir de 18h30

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025