"Merveille et réenchantement" pour la saison culturelle crestoise

Une programmation éclectique qui démarre avec un spectacle jeune public gratuit le 20 septembre.

Du théâtre, des arts numériques, des spectacles jeune public, un cabinet de curiosité, du mentalisme, un concert classique, de la danse… La saison culturelle de Crest, présenté par la maire Stéphanie Karcher et son adjoint à la culture et à la jeunesse Boris Transinne, est composée de huit spectacles, qui se dérouleront tous à L’Eden…

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : le programme complet de la saison.

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025