Le Train théâtre entame une saison hors-les-murs

Fermée cet hiver pour cause de travaux, la salle externalise ses spectacles et concerts.



Arthur H & Pierre Le Bourgeois, le 16 octobre à Romans

Le Train théâtre, scène conventionnée d’intérêt national Art et création, chanson francophone, se rénove pendant 12 mois. Des travaux d’envergure qui ont nécessité de penser « autrement » la saison 2025-26, d’adapter le projet artistique et culturel.

Conçue par Benoit Vuillon, directeur du Train théâtre, la nouvelle saison s’annonce innovante, foisonnante, pimentée et festive. Itinérant le temps de ce long chantier, le Train théâtre sera présent partout, plus que jamais vivant et pluridisciplinaire.

Dans ce contexte atypique, la saison se déploiera sur 21 communes et 32 sites : théâtres partenaires, temples ou églises, chapiteaux et espaces polyvalents. Une itinérance déployée en majorité sur le territoire de Valence Romans Agglo avec des échappées du côté du val de Drôme, au pied du Royans et en Ardèche...

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025

Photos : © Valentin Lebourgeois et © Vincent Arbelet