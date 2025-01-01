Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Le Train théâtre entame une saison hors-les-murs

Fermée cet hiver pour cause de travaux, la salle externalise ses spectacles et concerts.

arthur h et pierre lebourgeois valentin folliet
Arthur H & Pierre Le Bourgeois, le 16 octobre à Romans

Le Train théâtre, scène conventionnée d’intérêt national Art et création, chanson francophone, se rénove pendant 12 mois. Des travaux d’envergure qui ont nécessité de penser « autrement » la saison 2025-26, d’adapter le projet artistique et culturel.

Conçue par Benoit Vuillon, directeur du Train théâtre, la nouvelle saison s’annonce innovante, foisonnante, pimentée et festive. Itinérant le temps de ce long chantier, le Train théâtre sera présent partout, plus que jamais vivant et pluridisciplinaire.

Dans ce contexte atypique, la saison se déploiera sur 21 communes et 32 sites : théâtres partenaires, temples ou églises, chapiteaux et espaces polyvalents. Une itinérance déployée en majorité sur le territoire de Valence Romans Agglo avec des échappées du côté du val de Drôme, au pied du Royans et en Ardèche...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Dans notre article : le programme de la saison 2025/26

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025

Photos : © Valentin Lebourgeois et © Vincent Arbelet

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU