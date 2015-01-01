Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Le concours de chiens de berger

Rendez-vous à la ferme Mandaroux, à Vaunaveys, les 30 et 31 août.

La 7e édition du concours national inter races de chiens de berger, organisé par l’association Les Moutons d’Appo, se tiendra à Vaunavey-la-Rochette, les 30 et 31 août. 60 chiens (border collie, berger australien, working kelpie...) évolueront tout au long du week-end sur un troupeau de brebis de race préalpes.

Le concours est sélectif pour les championnats de France 2026 de la discipline…

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU