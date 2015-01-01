Le concours de chiens de berger

Rendez-vous à la ferme Mandaroux, à Vaunaveys, les 30 et 31 août.

La 7e édition du concours national inter races de chiens de berger, organisé par l’association Les Moutons d’Appo, se tiendra à Vaunavey-la-Rochette, les 30 et 31 août. 60 chiens (border collie, berger australien, working kelpie...) évolueront tout au long du week-end sur un troupeau de brebis de race préalpes.

Le concours est sélectif pour les championnats de France 2026 de la discipline…

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025