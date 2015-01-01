Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Éclats, le festival de la voix au pays de Dieulefit

Concerts, théâtre, lecture, cabaret... du samedi 6 au dimanche 14 septembre.

Éclats, le festival de la Voix au pays de Dieulefit est un évènement culturel singulier qui se déroule chaque année début septembre à Dieulefit.

Créé en 2002 par l’association La Scène du balcon, ce festival célèbre la voix sous toutes ses formes : chant, théâtre, lectures, poésie sonore, musiques du monde, polyphonies, créations contemporaines, cabaret, et plus encore.

La programmation s’étale sur une semaine...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU