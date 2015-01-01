Concerts, théâtre, lecture, cabaret... du samedi 6 au dimanche 14 septembre.

Éclats, le festival de la Voix au pays de Dieulefit est un évènement culturel singulier qui se déroule chaque année début septembre à Dieulefit.

Créé en 2002 par l’association La Scène du balcon, ce festival célèbre la voix sous toutes ses formes : chant, théâtre, lectures, poésie sonore, musiques du monde, polyphonies, créations contemporaines, cabaret, et plus encore.

La programmation s’étale sur une semaine...

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025