Un jour, vous recevez une lettre vous annonçant que vous avez été tiré au sort
Jurée d’assises au tribunal de Valence, une expérience citoyenne. Épisode 1/3.
Justicia, auteur inconnu, 1465. Carte de tarot. Source gallica.bnf.fr. Bibliothèque nationale de France
Un jour de printemps, une lettre de la mairie arrive : « Vous avez été tirée au sort pour faire partie du jury d’assises pour les sessions de l’année prochaine. » Ah, quelle nouvelle aventure me tombe sur la tête ? Les images, les pensées explosent d’elles-mêmes : j’aurai peur de faire une erreur de jugement, je serai incapable de justifier mon verdict, je suis nulle au jeu du Loup-garou… J’ai peur d’affronter le mal, la cruauté, la violence…
Mais petit à petit, l’idée fait son chemin : c’est un devoir de citoyenne et je ne suis pas plus bête qu’une autre, je dois me confronter à la réalité d’une société humaine où bien et mal sont intriqués à jamais et pour toujours. Je laisse ça de côté et attends la suite.
Car de longs mois séparent la première lettre de la convocation effective...
Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025