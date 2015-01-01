La vie tumultueuse de Frida Kahlo

Dimanche 31 août à 18 heures à Cobonne .

Voila Frida ressuscitée « une fois de plus » lance Catrina, la grande faucheuse mexicaine. Frida, peut-être mais laquelle ?... L’icône chatoyante, la peintre naïve, la communiste militante ou amante de Trotski, la colombe blessée en lutte pour sa survie et celle de toutes les femmes ?

N’ayez crainte, cher Public, la Kahlo, vous l’aurez toute en verbe et en image. Une Frida multiple, faisant de son corps le kaléidoscope de la souffrance humaine, et l’égérie de la culture indienne.

Deux « raconteurs » se feront les chantres de cette femme unique, autour d’un « théâtre à manivelle », en clin d’oeil à la « chambre photographique » de son père. Boîte à images où se déroulent des peintures inédites illustrant l’époque, le Mexique du début du XXe siècle, ses cabarets satyriques, les héros de la révolution, les racines aztèques, les amours tempétueuses et... les rêves de Frida, jusqu’à son dernier où, cette fois, Catrina aura le dernier mot.

Par la compagnie Burdin-Rhode.

Dimanche 31 août à 18 heures au Jardin du donjon à Cobonne.

Adulte 10€, gratuit pour les moins de 15 ans.

Une soupe au pistou, à 5 €, est proposée après le spectacle pour ceux qui le souhaitent.



Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025