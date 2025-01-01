Musique traditionnelle celtique et balades baroques
Deux concerts à l’église de Comps, samedi 23 et mercredi 27 août.
Samedi 23 août à 18 heures : Celtic Landscapes
par le duo Tsiky Tsiky
L’église de Comps accueillera pour la première fois Valérie Patte (harpe celtique) et Mael Guezel (percussions), deux musiciens virtuoses et créatifs.
Ils interpréteront des airs celtiques traditionnels , principalement irlandais et des compositions originales...
Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025