Le Souffle du nord, une aventure gallo-romaine épique

Un spectacle son et lumière haut en couleur, à Upie, du 25 au 29 août.

Du 25 au 29 août, à Upie, Valsoyo accueille pour cinq représentations le spectacle Le Souffle du nord, la toute nouvelle création signée par l’association Upidum. Pensé pour les familles et les passionnés de l’histoire gauloise, ce nouveau spectacle promet un moment magique et une expérience inoubliable.

Le Souffle du Nord s’inscrit dans la lignée de la trilogie à succès, La Légende d’Andarta, qui avait rassemblé près de 20 000 spectateurs lors de ses représentations exceptionnelles en 2015, 2016, 2018 et 2023...

Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025