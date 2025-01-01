Ad Hoc met le doc’ à l’honneur

Le festival du film documentaire hors circuit, du 9 au 14 septembre à Mirabel-et-Blacons.

Les Rencontres Ad hoc 2025 se tiendront du 9 au 14 septembre à Mirabel-et-Blacons. Treize documentaires hors circuit, treize aventures humaines, tangibles, parfois brutes, souvent poétiques.

Cette année, vous allez voyager : de la Bulgarie au Congo, de la Belgique aux forêts d’Ardèche, on plonge dans une conserverie, on danse le tango les yeux bandés, on saute dans le vide, on pédale en ruralité, on vogue avec Florence Arthaud, on construit des cabanes, on rêve de cinéma et on découvre des processus filmiques…

Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025