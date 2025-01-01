Théâtre on demand : une performance interactive et jubilatoire

Six dates exceptionnelles vous attendent dans la Drôme du 19 au 24 août !

La compagnie 7 ans plus tard vous invite à vivre une expérience théâtrale hors du commun avec Théâtre on demand (T.O.D.), un spectacle audacieux et participatif autour du thème « Les couples en crise »...

Article publié dans Le Crestois du 8 août 2025