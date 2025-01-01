L’Allexoise Frédérique Petitbrin édite son premier roman

Le Fédora gris suit l’itinéraire d’un cadre d’entreprise duquel il va dévier peu à peu...

Elle est une passionnée des arts : le théâtre, la peinture, la poésie et maintenant la littérature ! L’Allexoise Frédérique Petitbrin, auteure de son premier ouvrage Le Fédora gris, se confie sur le cheminement qui l’a amenée à ce projet, achevé au mois de mai dernier avec une grande satisfaction...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 8 août 2025