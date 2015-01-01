Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Musique baroque à l’église d’Eygluy

Moissons baroques et populaires par deux musiciens talentueux le 14 août

 Marine Beelen, soprano passionnée de chant lyrique et de musique ancienne, dans un répertoire divers et varié, et Martin Bauer, gambiste reconnu au sein de plusieurs formations, passionné également de musique ancienne, se réunissent pour nous présenter un répertoire riche et divers : un récital à ne pas manquer dans la magique église d’Eygluy le jeudi 14 août à 18 heures...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 8 août 2025

